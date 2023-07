Bu üç bürc avqustda pula pul deməyəcək

Avqust ayı bürclər üçün çox vacib bir dövrdür. Bu ayda doğulanlar üçün yeni yubiley başlasa da, digər bürclər də həyatlarında mühüm hadisələrin şahidi ola bilərlər.

Bəzi zodyak nümayəndələri bu ayda pula pul deməyəcək, borclarından qurtulacaq, bəziləri isə həqiqi eşqi tapacaqlar.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən avqust ayının eşqdə, pulda və karyerada ən şanslı bürclərini sizlərə təqdim edir:

Xərçəng

Avqust ayında Xərçəng bürcü üçün çox uğurlu bir dövr başlayır. Bu müddət ərzində diqqətinizi karyera hədəflərinizə yönəldə və iş həyatınızda mühüm addımlar ata bilərsiniz. Həm də ailə həyatınızda yaxşı şeylər ola bilər.

Şir

Avqust həm də Şir bürcü üçün çox müsbət bir dövrdür. Bu ayda yaradıcılığınızın zirvəsinə çata və iş həyatınızda əhəmiyyətli uğurlar qazana bilərsiniz. Həm də sevgi həyatınızda yaxşı yeniliklər baş verə bilər.

Tərəzi

Avqust ayı həm də Tərəzi üçün uğurlu dövrdür. Bu dövrdə ictimai həyatınızda önəmli insanlarla tanış ola, karyeranızda mühüm addımlar ata bilərsiniz. Bundan əlavə, sağlamlıq məsələlərində müsbət irəliləyişlər ola bilər.

