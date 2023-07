Qubad İbadoğlunun saxlanılma səbəbi bəlli oldu

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Türkiyə Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olan məlumat əsasında ölkəmizdə FETÖ ilə əlaqəli olan şəxslərə qarşı əməliyyat tədbirləri keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.

Tədbirlərlə saxlanılan beş nəfərdən biri Q.İbadoğlu ilə əlaqəsinin olması barədə ifadə verib. Həmin ifadə əsasında Q.İbadoğlunun ofisində axtarış aparılıb, iş üzrə zəruri əhəmiyyət kəsb edən sənədlər aşkarlanıb və Q.İbadoğlu saxlanılıb.

Hazırda tədbirlər davam etdirilir.

***

Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının (ADRP) sədri Qubad İbadoğlunun həyat yoldaşı saxlanılmayıb.

Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Anar Qafarov bildirib.

“İddialar əsassızdır”, - deyə nazirlik rəsmisi bildirib.

