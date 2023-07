"Yokohama" (Yaponiya) və "Mançester Siti" (İngiltərə) klubları arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tokiodakı Yaponiya Milli Stadionunda keçirilən oyunda "Mançester Siti" klubu 5:3 hesabı ilə qalib gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.