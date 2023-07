“Qarabağ” – “Rakuv” oyununun biletləri satışa çıxarıldı

Bakıda “Qarabağ” və Polşanın “Rakuv” komandaları arası keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab oyununun biletləri satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qiymətlər müvafiq olaraq 5, 20, 30 və 75 manatdır.

Azarkeşlər biletləri Iticket.az-ın satış məntəqələrindən (iticket.az-da onlayn satış) və klubun Park Bulvardakı Fan-Şopundan əldə edə bilərlər.



Qeyd edək ki, avqustun 2-də Bakı Olimpiya Stadionunda oynanılacaq qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq. Polşadakı ilk görüş iyulun 26-da olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.