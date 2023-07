İspaniyanın "Real Betis" klubu "Trabzonspor”dan ayrılan müdafiəçi Mark Bartranı heyətinə qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniya təmsilçisi Bartranın transferini türk serialından bir səhnə ilə açıqlayıb. “Real Betis”in rəsmi sosial media hesabındakı paylaşımda “Kara Sevda” serialından səhnə ilə Mark Bartranın transferi açıqlanıb.

