Bakıda 10-15 günlük körpəsini zibil qutusuna atan qadının bibisi danışıb.

Metbuat.az "Baku TV"yə istinadən bildirir ki, o, uşağın atasının kimliyinin bilinmədiyini qeyd edib:

"O, 11 illik həyat yoldaşından ayrılıb. Özü də ata-anasının yanında yaşayırdı. Evdən çölə ancaq övladını dərsə aparıb-gətirəndə çıxırdı. Başqa yerə getmirdi".

Daha ətraflı videoda:

