Əməkdar artist Nigar Şabanova yenidən plastik əməliyyat etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə özü paylaşım edib.

Niga Şabanova bundan əvvəl burun, dodaq, göz və yanaqlarına toxunuşlar etdirib, bədənşəkilləndirmə əməliyyatından keçib.

Qeyd edək ki, Nigar bundan əvvəl burun və bədənşəkilləndirmə əməliyyatı etdirib. O, bir müddət əvvəl yenidən burun əməliyyatı etdirmək istədiyini bildirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.