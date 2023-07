Moskvada güclü leysan - Maşınlar suya qərd oldu / VİDEO

İyulun 26-da Moskvada 19-cu əsrin sonundan bəri ən güclü leysan qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə paytaxtın kommunal xidmətlər kompleksinin Telegram kanalında məlumat verilib.

“Meteoroloqların fikrincə, 19-cu əsrin sonlarından bəri ən güclü leysan bu gün paytaxtda yağıb. Bir neçə saat ərzində 46 millimetrə qədər yağıntı düşüb”, - məlumatda deyilir.

Əvvəlki rekord 1894-cü il iyulun 26-da qeydə alınıb. Həmin gün 42,5 millimetr yağış yağıb.

Sinoptiklərin proqnozlarına görə, yaxın günlərdə güclü yağışlar davam edəcək.

