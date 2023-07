Ötən gün Qax rayonunda dağlıq-meşəlik ərazidə itkin düşən vətəndaşın axtarışları davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib. FHN əməliyyat tədbirləri ilə bağlı video görüntü də yayıb.

