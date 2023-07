Qardaşı faciəvi şəkildə ölən icra başçısından AÇIQLAMA: "Əlində ov tüfəngi ilə..." - FOTO

Dünən axşam saatlarında Kürdəmir rayonunun Pirəköcə kəndində Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşovun qardaşı, 48 yaşlı Azər Qaraşovun odlu silahdan atəş açaraq intihar etməsi ilə bağlı məlumat yayılmışdı.

Metbuat.az Manset.az-a istinadən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşovla əlaqə saxlayıb. O, açıqlamasında intihar xəbərini təkzib edib:

“Qardaşımın heç bir problemi yox idi. Bu hadisə sırf ehtiyatsızlıq səbəbindən baş verib. Onun nə problemi ola bilərdi? Kürdəmirdə evdə silah təmizləyəndə ehtiyatsızlıqdan atəş açılıb. Yazırlar ki, kalaşnikovla özünü güllələyib, belə şey yoxdur. Əlində ov tüfəngi olub, məsələ araşdırılır”.

Qeyd edək ki, A.Qaraşov Kürdəmirdə müxtəlif vəzifələrdə, son olaraq isə Kürdəmir Rayon Mədəniyyət İdarəsində çalışıb.

