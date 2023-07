Naxçıvanda bu şəxslər vəzifəsindən azad edildi

Naxçıvan Şəhər Sanitar-Təmizlik İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad olunub.

Metuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq sərəncam verilib. Sərəncama əsasən, Sanitar-Təmizlik İdarəsinin rəisi İlham Rüstəmli işdən çıxarılıb.

Artıq onun yerinə təyinat da olunub. Belə ki, Arzu Qurbanov Naxçıvan Şəhər Sanitar-Təmizlik İdarəsinin rəisi təyin edilib.

Eyni zamanda, Naxçıvan Yaşıllaşdırma Xidmətinin rəisi Səyahət İmanov da işdən azad olunub.

Bununla bağlı sərəncam imzalanıb.

Artıq bu vəzifəyə yeni təyinat da var. Belə ki, Zəka Seyidov Naxçıvan Yaşıllaşdırma Xidmətinin rəisi təyin edilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2023-cü il tarixli qərarına əsasən, Naxçıvan Yaşıllaşdırma Xidməti ştat vahidləri və onlara məxsus

əmlakla birlikdə Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyinə verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.