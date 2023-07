Azərbaycan məscidlərində Aşura mərasimləri keçirilir

Azərbaycanda Aşura mərasimləri keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimlər “Təzə Pir”, Göy məscid, Bibiheybət, İmam Əli və ölkənin digər məscidlərində təşkil olunub.

Hazırda onminlərlə insan Kərbəla faciəsini yad etmək, imam Hüseynin şücaəti haqqında moizələri dinləmək üçün məscidlərə toplaşıb.

Bundan əlavə, Aşura ilə əlaqədar 8 məscid və ziyarətgahda, habelə 8 səhiyyə müəssisəsində də qanvermə aksiyaları təşkil olunub.

Qeyd edək ki, Məhərrəm ayı avqustun 17-də başa çatacaq. Növbəti gün, avqustun 18-i Səfər ayı başlayır və sentyabrın 16-da bitir.

