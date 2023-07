Dünya bazarlarında neftin qiyməti

Dünya bazarında neft ucuzlaşıb.

Metbuat.az birjalara istinadən xəbər verir ki, Şimal dənizində hasil olunan “Brent” neftinin oktyabr fyuçersləri 0,55 % ucuzlaşaraq 1 bareli 83,33 ABŞ dollarına satılıb. WTI neftinin sentyabr fyuçerslərinin qiyməti isə 0,49 % düşüb və 1 bareli 79,7 ABŞ dolları təşkil edib.

Birjalar ABŞ-ın “Baker Hughes” şirkətinin iyulun 28-dək olan həftə ərzində ölkədəki aktiv neft buruqlarının sayı ilə bağlı hesabatının açıqlanmasını gözləyir. Xatırladaq ki, ötən həftə ölkədə aktiv neft buruqlarının sayı 7 ədəd azalaraq 530-a düşüb.

