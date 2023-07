UEFA İtaliyanın “Yuventus” klubu barədə yeni qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA “Yuventus”u avrokuboklardan kənarlaşdırıb. “La Stampa” nəşrinin məlumatına görə, UEFA “Yuventus”a qarşı maliyyə pozuntusuna yol verdiyi üçün belə qərar qəbul edib. Bu səbəbdən İtaliya klubu bu il Konfrans Liqasında iştirak edə bilməyəcək.

”Yuventus”un əvəzinə Konfrans Liqasında son mövsümdə İtaliya A seriyasını 8-ci pillədə tamamlayan “Fiorentina” iştirak edəcək.

