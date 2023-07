İtaliyanın "Yuventus" klubu avrokuboklardan kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Turin təmsilçisi maliyyə feyr-pley qaydalarını pozduğu üçün 2023/2024 mövsümündə Konfrans Liqasında iştirak hüququndan məhrum edilib.

Bu komandanı avrokuboklarda ötən mövsüm A Seriyasını 8-ci pillədə tamamlayan "Fiorentina" əvəzləyəcək.

Həmçinin, "qoca sinyora" 20 milyon avro məbləğində cərimələnib.

Qeyd edək ki, "Yuventus" ötən mövsüm İtaliya çempionatında 7-ci yeri tutub.

