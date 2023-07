Türkiyəli müğənni Işın Karaca saç tökülməsinin sonuncu mərhələsini yaşayır.

Metbuat.az "Olay"a istinadən bildirir ki, ifaçı bir müddət öncə parik taxdığını etiraf edib.



Karaca bu dəfə səhnə hazırlığı görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb.

