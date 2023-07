Çilinin "Kolo-Kolo" klubunda forma geyinən Xordi Tompson karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə xarici idman nəşrləri yazır. Bildirilir ki, 19 yaşlı gənc oyunçu ilə "Neftçi" yaxından maraqlanır. Yaxın günlərdə rəsmi təklif göndəriləcəyi deyilir.

Qeyd edək ki, gənc oyunçu Çilinin U-20 yığmasının üzvüdür.

