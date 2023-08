Meksikada "Krus Asul" forması geyinən argentinalı futbolçu Auqusto Lotti Azərbaycan klublarından birinə keçə bilər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə idman jurnalisti Pako Arredondo özünün “Twitter” hesabında yazıb. Məlumata görə, 27 yaşlı Lotti avrokuboklarda çıxış edən klublarımızdan birinə keçmək üzrədir.

Qeyd edək ki, Auqusto Lottinin “Transfermarkt” portalında dəyəri 1,5 milyon avro olaraq göstərilib.

