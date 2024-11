İsveç və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

Bu gün UEFA Millətlər Liqasında üz-üzə gələcək İsveç və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, milli komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

Azərbaycan: Rza Cəfərov, Amin Seydiyev, Bəhlul Mustafazadə, Bədavi Hüseynov, Aleksey İsayev, Coşqun Diniyev, Ozan Can Kökçü, Toral Bayramov, Anton Krivotsyuk, Nəriman Axundzadə, Mahir Emreli

İsveç: Conasson, Strafelt, Auqustinsson, Sema, Ayari, Karlström, Kulusevski, Saletros, Nanasi, Gökereş, İsak.

Qeyd edək ki, “Stroberri Arena"da baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:45-da start götürəcək.

