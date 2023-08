Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Laçın rayonunun Zabux kəndi ərazisindən keçən hissəsində dövlət sərhədini pozmuş Ermənistan vətəndaşı saxlanılıb.

Metbuat.az Caliber-ə istinadən xəbər verir ki, 1962-ci təvəllüdlü Begleryan Rashid Aramayis qeyri-qanuni yollarla Azərbaycana keçməyə cəhd edib.

