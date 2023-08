Ermənistan hakimiyyəti daha iki yük maşınını İrəvandan Xankəndiyə göndərir.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, yük maşınlarının içində şirniyyat olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, hazırda Ermənistanın bundan əvvəlki 400 ton yük daşıyan konvoyo Laçın postundan keçmək üçün gözləyir. Azərbaycan tərəfi isə ağdam-Xankədni yolunu tövsiyə edir, Ermənistanın razılşadırılmamış bu addımını təxribat adlandırıb.

