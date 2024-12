DİN vətəndaşlara çağırış etdi

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) vətəndaşları rəqəmsal platformalarda yayımlanan tanıtım reklamlarına qarşı diqqətli olmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat DİN-in sosial şəbəkədə rəsmi hesabında paylaşılıb.

Paylaşımda deyilir:

"Məşhur şəxsləri və ya tanınmış səhifələri təqlid edərək yaradılmış sosial media hesablarında paylaşılan kontentlərə qarşı diqqətli olun! Yönləndirilən internet saytların veb ünvanlarını yoxlayın, doğruluğundan əmin olun! Yönləndirilən keçidlərdə fayl və proqram yükləmə seçimlərinə qarşı diqqətli olun!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.