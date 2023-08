Bu bürclər toya hazırlaşsın - Avqustda evlənəcəklər

2023-cü ilin avqust ayında bəzi bürclər sevgi və eşq münasibətlərində yeni səhifə açacaqlar. Bu bürclər hətta qəfil evlənmə qərarı verə bilərlər.

Metbuat.az astroloqların avqustda nikah masasına otura biləcəyini müəyyən etdiyi 3 bürcü təqdim edir:

Buğa (21 Aprel- 20 May)

Avqustda Buğa bürcündə doğulanlar və yüksələni Buğa olanlar həyatlarının sevgisini tapacaqlar. Buğa bürcü də bu ay ani evlilik qərarı verə bilər.

ŞİR (23 İyul- 22 Avqust)

Avqust ayında üzü eşqdə gülümsəyəcək bürclər arasında Şir bürcü də var. Şirlər evlənmək və ya yeni biri ilə ciddi münasibətə başlamaq haqqında düşünəcəklər.

Tərəzi (23 Sentyabr- 23 Oktyabr)

Tərəzilər ruh əkizlərini avqust ayında tapa bilərlər. Bu ay onlara şəxsi həyatında uğurlar gətirəcək. İstədikləri birini tapıb evlənmək isə çox yaxın vaxtlarda mümkün olacaq.

Aidə / Metbuat.az

