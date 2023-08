Avqust ayında pula pul deməyəcək 4 bürc

Ulduzların düzülüşünə görə yayın sonunda bürcün bir çox nümayəndələrini maliyyə şansı gözləyir. Ancaq yalnız bir neçə şanslılar sakit nəfəs ala biləcək və maddi çətinliklərlə üzləşməyəcək.

Astroloqlar avqust ayında pul sferasının çox uğurlu olacağı Bürcün əlamətlərini açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürclərin siyahısını təqdim edir.

Buğa

Əgər gəlirinizi artıracaq maraqlı ideyanız varsa, o zaman avqust ayı onu həyata keçirmək üçün ən yaxşı vaxtdır. Əvvəlcə aydın bir plan olduqca real görünməyəcək və ölçülmüş həyatınızda bir az xaos sizi öz qabiliyyətlərinizə şübhə etməyə məcbur edəcək - hər şeyin çox yaxşı olacağına əmin olun.

Şir

Avqust ayı sürprizlərlə dolu olacaq. İşdə diqqətinizi çəkəcək və təriflənəcəksiniz və bu, maddi vəziyyətinizə bir növ təsir edəcək. Birdəfəlik mükafat ola bilər, maaşda daimi artım da ola bilər. Ancaq həmkarlar dairəsində nailiyyətlərinizlə öyünməyin - bundan sonra sizə qarşı istifadə edilə bilər.

Tətəzi

Bütün şübhələrin atılmalı olduğu vaxt gəldi. Əgər siz layihənin həyata keçirilməsi haqqında düşünürsünüzsə, bilməlisiniz ki, indi bunun üçün ən yaxşı vaxtdır. Qorxma, ulduzlar həm qazanc əldə etməyə, həm də yeni perspektivli tanışlıqlar qazanmağa kömək edəcək. Böyük hədəflərə doğru inamla kiçik addımlar atın.



Balıq

Uzun müddətdir gözlədiyiniz dəyişikliklər həyatınıza daxil oldu. Başlanğıcda bir az qorxulu ola bilər, amma intensiv böyümənin səbəbi budur. 8-12 avqust istənilən maliyyə qərarları üçün qızıl vaxt olacaq.

