Tanınmış jurnalist İlham Məmmədzadə “Yeni Klinika”nın İctimaiyyətlə əlaqələr, Marketinq və Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə özünün "Facebook" hesabında yazıb.

