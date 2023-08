Yaxın Şərqdə balans dəyişdi - Çin gəlir

ABŞ Prezidenti Co Bayden administrasiyası məyusluq yaratdı. Fəlsətin getdikcə daha çox Çinə üz tutur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fələstinin xarici işlər naziri Riyad əl-Maliki açıqlama verib. O işğal altındakı İordan çayının qərb sahilindəki Ramallah şəhərində yerləşən Fələstin Xarici İşlər Nazirliyində mətbuata açıqlama verib. Nazir ABŞ-ın İsrailin Fələstinə qarşı davranışlarına lazımi mövqe sərgiləmədiyini bəyan edib:

"Prezident Baydenin vədlərindən üç il keçdi, lakin biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım Agentliyinə və Şərqi Qüdsdəki xəstəxanalara maliyyə dəstəyindən başqa heç nə görmədik. Çin Yaxın Şərqdəki mövcudluğunu təkcə iqtisadi deyil, həm də siyasi baxımdan artırmaq istəyir. Dünyanın bir çox ölkələri də çox mühüm qlobal oyunçuya çevrilmiş Çinin dəstəyini istəyir", - Fələstin naziri deyib.

