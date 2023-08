Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən sabah 30 ukraynalı uşaq Azərbaycana gətiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Agentlikdən bildirilib.

Qeyd edilib ki, ukraynalı uşaqlar düşərgələrə yerləşdiriləcəklər və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səfər edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.