“Neftçi” və “Jelezniçar”ın heyətləri açıqlandı

Bakıda UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab oyununda üz-üzə gələcək “Neftçi” və “Jelezniçar”ın start heyətləri bəlli olub.

Metbuat.az Avropa futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı “11-lik”lərlə çıxacaqlar:

“Neftçi” (Azərbaycan): 1. İvan Brkiç, 4. Mark Tamaş, 44. Yuri Matias, 7. Azər Əliyev, 26. Ömər Buludov, 14. Eddi İsrafilov, 23. Ataa Caber, 8. Emin Mahmudov (k), 5. Kenni Sayef, 10. Filip Ozobiç, 11. Kilan Lebon

Ehtiyat oyunçular: 30. Aqil Məmmədov, 93. Rza Cəfərov, 3. Höccət Haqverdi, 17. Rəhman Hacıyev, 19. Azər Salahlı, 21. İsmayıl Zülfüqarlı, 27. Fərid Yusifli, 37. Elton Əlibəyli, 77. Yeqor Boqomolski, 99. Ervin Koffi

Baş məşqçi: Adrian Mutu

“Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina): 13. Vedad Muftiç, 5. Aleksandar Kosoriç (k), 6. Edin Kokaliç, 23. İrfan Yaşareviç, 24. Marin Qaliç, 44. Edin Rustemoviç, 18. Edin Biber, 77. Haris Ovçina, 8. Nedim Mekiç, 7. Süleyman Krpiç, 9. Cenan Haraçiç

Ehtiyat oyunçular: 1. Aydin Mulaliç, 3. Amar Musiç, 11. Hamza Qasal, 17. Andriya Drlio, 21. Nikola Turancanin, 23. Omar Beka, 26. Yosep Amoa, 30. Drazen Dubaçkiç

Baş məşqçi: Nermin Başiç

Qeyd edək ki, bu gün 8-ci km qəsəbə stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 21:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.