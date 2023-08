Gürcüstanda sürüşmə zamanı ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı var? - AÇIQLAMA

Gürcüstanın Oni munisipalitetində baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində həlak olanlar arasında Azərbaycan vətəndaşları yoxdur.

Metbuat.az "APA"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstandakı səfirliyindən bildirilib.

“Şovi fəlakət zonasında həlak olan və ya xəsarət almış azərbaycanlılarla bağlı heç bir məlumat daxil olmayıb”, - deyə səfirlikdən bildirilib.

Qeyd olunub ki, səfirlik Gürcüstanın aidiyyəti orqanları ilə təmasdadır və bu barədə məlumat olarsa ictimaiyyətə ötürüləcək.

Qeyd edək ki, sürüşmə nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 35 nəfərlə əlaqənin kəsildiyi bildirilir.

