Ermənistanda Nikol Paşinyana etibar edilmir - SORĞU

Ermənistan respondentlərin 67%-dən çoxu baş nazir Nikol Paşinyana etibar etmir

Metbuat.az Sputnik Armenia-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "GALLUP Beynəlxalq Assosiasiyası"nın Ermənistan nümayəndəliyinin rəhbəri Aram Navasardyan mətbuat konfransında bildirib.

O bildirib ki, iyulun 25-də baş nazirin mətbuat konfransını vətəndaşların 65%-i izləyib. "N.Paşinyanın cavablarına etibar etmək olarmı?" sualına respondentlərin 16,1%-i müsbət, 14,5%-i "qismən güvənirəm" cavabını verib. Respondentlərin 13,1%-i 2çox güvənmirəm", 54,4%-i isə "heç güvənmirəm" cavabını verib. Cavab verməkdə çətinlik çəkənlər isə 1,8% təşkil edib.

"Biz görürük ki, respondentlərin 67%-dən çoxu Paşinyanın cavablarına inanmır və bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir", - A.Navasardyan bildirib.

