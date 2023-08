Ardadan sonra Avropa klubları bu türk istedadı istəyir

"Mançester Siti" və "Atletiko Madrid" "Gənclərbirliyi"nin futbolçusu Efe Sarıkaya üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Gənclərbirliyi"nin baş məşqçisi Sinan Kaloğlu açıqlama verib. O bildirib ki, Avropanın bir sıra klubları gənc istedadın oyununu yaxından izləyir. Onun sözlərinə görə, 16 yaşlı futbolçunun yaxşı istedadı var.

"Altayda vəzifəyə başlayanda son həftələrdə 16 yaşında Efe Sarıkayanı oynatdım. Bu da onunun milli komandaya çağrılmasına səbəb oldu. Efe ilə "Mançester Siti", "Atletiko Madrid" kimi klubları maraqlanır” - Sinan Kaloğlu deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.