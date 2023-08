Gürcüstanın Oni bələdiyyəsindəki Şovi kurort zonasında baş vermiş torpaq uçqunu nəticəsində ölənlərin sayı 11-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səhiyyə naziri Zurab Azaraşvili bildirib. O, 25 nəfərin axtarışlarının aparıldığını qeyd edib.

Baş nazir əlavə edib ki, avqustun 7-si isə Gürcüstanda matəm günü olacaq.

