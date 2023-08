Yaşlı kişinin heç kəsə möhtac olmamaq üçün öncə arvadını, daha sonra özünü öldürdüyü iddia olunur.

Metbuat.az xarici mediyaya istinadən bildirir ki, hadisə Türkiyədə baş verib.

Fatma Sağlığı öldürərək intihar edən Əli Sağlıq bir müddət yataq xəstəsi olan həyat yoldaşına qulluq edib. Cütlüyün bir həftə əvvəl bütün var-dövlətini dövlətə bağışladığı da məlum olub.

