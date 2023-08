Nazirlər Kabineti “Elektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 14 mart 2017-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə 2 fevral 2021-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, vəkillərin və vəkil qurumlarının Vəkillər Kollegiyasına ödənişləri elektron qaimə-fakturanın təqdim edilməsindən azad olunub.

