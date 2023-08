Bu iki bürcün sevgidə bəxti gətirəcək

Astroloqlar bu ayda yeni münasibətə başlayacaq bürclərin adını çəkiblər. Bildirilir ki, ulduzlar onlara ən gözəl duyğular və çoxlu sevgi vəd edir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qız

Qız bürcünün sınaq müddəti demək olar ki, bitib. İndi onların həyatında ağ bir səhifə açılacaq. Bunun sayəsində onlar özlərini yenidən azad və xoşbəxt hiss edəcəklər.

Birincisi, astroloqlar sizə bir az dincəlməyi məsləhət görür, amma istirahət az-çox aktiv olmalıdır. Beləliklə, yeni təcrübələr qazana bilərsiniz.

İkincisi, yaxınlarınızla daha çox vaxt keçirin. Avqustda ailənizdəki dolğunluqdan xəbər tutmaq şansınız var. Ulduzlar sizə layiq olduğunuz qeyri-adi xoşbəxtliyi vəd edir.

Tərəzi

Avqust ayında Tərəzilər özlərini çox lazımlı hiss edəcəklər. Çünki yaxınlarınız sizə hər cür köməklik edəcək və qayğınıza qalacaqlar. Bəzən kifayət qədər dəstəyiniz olmur, amma bu ay hər şey dəyişəcək. Bundan əlavə, yayın sonunda Tərəzilər öz taleyini dəyişdirəcək insanla qarşılaşa bilər. Bu insan sizin dünyanızı alt-üst edəcək.

Bundan əlavə, sizi işinizdə uğurlar gözləyir. Astroloqlar imtina edə bilməyəcəyiniz sərfəli təklif alacağınızı söyləyirlər. Cəsarətli olun, hər şey öz əlinizdədir.

