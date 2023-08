Türkiyənin Kocaeli vilayətində Derince limanında güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az “NTV”yə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 5 nəfər yaralanıb.

Partlayışın hansı səbəbdən baş verməsi hələ ki məlum deyil.

