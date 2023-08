Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları üzrə dövriyyə təxminən 12,3 milyard manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,3% çoxdur.

Metbuat.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu il avqustun 1-nə qədər ölkədə 91 889 yeni nəsil nəzarət-kassa aparatı quraşdırılıb.

