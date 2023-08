2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında Ermənistana 12 nəfər Azərbaycan vətəndaşı səfər edib.

Metbuat.az day.az-a istinadən xəbər verir ki, bu fakt Ermənistanın Milli Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatında yer alıb.

Hesabatda bildirilir ki, ötən ilin eyni dövründə isə bu rəqəm 3 nəfər olub.

Rəsmi məlumatda Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistana turist kimi səfər etdiyi bildirilir.

