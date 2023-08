Ermənistanda əsir saxlanılan Aqşin Bəbirov ailəsi ilə əlaqə saxlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanda əsir saxlanılan Azərbaycan Ordusunun əsgəri Bəbirov Aqşin Qabil videozəng vasitəsilə ailəsi ilə əlaqə saxlayıb.

Videozəng Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə baş tutub.

