Bu rayonların icra başçıları yola salınır - ADLAR

Bir neçə rayonun icra başçısının dəyişdiriləcəyi iddia edilib.

Metbuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, saytın əldə etdiyi məlumata görə, bu ilin sentyabrına qədər 10-a yaxın şəhər və rayonun icra başçısı vəzifəsindən azad ediləcək.

Vəzifəsini itirəcək icra başçıları arasında uzun müddət kreslodan yapışıb qalan məmurlar üstünlük təşkil edir. Məlumatlı mənbənin dediyinə görə, Qubadlı rayonun İcra başçısı Malik İsaqov, Şabranın İcra başçısı Novruz Novruzov, Qaradağın başçısı Süleyman Mikayılov da bu məmurlar arasındadır.

Mənbənin məlumatına görə, vəzifədən gedəcək icra başçılarının bəziləri haqqında hüquqi müstəvidə ciddi ölçü götürüləcək. Sentyabra qədər bir neçə böyük şəhərlərin icra başçılarının da vəzifəsini itirməsi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.