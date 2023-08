Kliniki Tibbi Mərkəzin (KTM) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdir əvəzləyicisi Aqşin Ağayev vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat verib.

Qeyd edək ki, Aqşin Ağayev 7 ay idi bu vəzifəni icra edirdi.

