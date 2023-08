Ən şanslı 3 bürc - Pul və sevgini maqnit kimi çəkirlər

Şans heç bir insana zərər verməyəcək, xüsusən də müharibə zamanı, növbəti mərmi gözlənilməz yerə düşə bilər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar deyirlər ki, Bürcün ən şanslı əlamətləri demək olar, hər hansı bir belə hadisədən qaçmağa qadirdir, çünki onlar sehrli şəkildə lazımi anda doğru yerdə olurlar.

Romantik cəbhədə, karyerada və digər insanlarla münasibətlərdə başqalarından daha şanslı olan bu üçlükdür. Onlara öz bizneslərini qurmaq daha asandır və insanları və pulları heç bir səbəb olmadan maqnit kimi cəlb edir.

Astroloqların fikrincə, məsələ xarakterin, düşüncənin və həyat tərzinin özünəməxsus xüsusiyyətlərindədir. Ətrafdakı müsbət enerji sözün əsl mənasında yeni, təkmilləşdirilmiş reallıq və rifah yaradır.

Şir ən şanslı hesab olunur - uşaqlıqdan inanılmaz xarizması və qeyri-adi maqnitizmi ilə ətrafdakı hər kəsin qəlbini fəth edən alovlu elementin nümayəndəsi.

Bunlar unikal keyfiyyətlərə malik hərtərəfli inkişaf etmiş şəxslərdir - liderlik və rəqabət susuzluğu sayəsində onlar üçün çoxmilyonluq korporasiyaya rəhbərlik etmək çətin deyil. Özünə hədsiz inam onlara bütün sahələrdə uğur qazanmağa kömək edir.

Dərhal onların arxasında həmişə tarazlığa və ədalət axtarışına can atan hava işarəsi olan Tərəzi var. Belə insanlar laqeyd və ümidsiz görünən situasiyalarda belə güzəştə getmək qabiliyyətinə malikdirlər. Onlar asanlıqla münasibətlər qururlar, yaxşı zövqə və təşəbbüskarlığa malikdirlər, baxmayaraq ki, çox vaxt buna inanmırlar.



Bürcün ən şanslı əlamətləri, tez-tez onlara düzgün seçim və ya qərar verən intuisiya inkişaf etdirdi. Bu qabiliyyət xüsusilə Balıqlarda inkişaf edir. Bu bürcün altında doğulan insanlar Neptun tərəfindən idarə olunur, buna görə də çoxunun yalnız problem gördüyü yerdə asanlıqla böyük fürsəti cəlb edə bilirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.