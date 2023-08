Məşhur livanlı aşbaz, sosial şəbəkə fenomeni Abir Əl-Sağir “Şah plov” bişirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, .24 yaşlı aşpaz “Şah plov”u “Sarı gəlin” nəğməsinin sədaları altında təqdim edib. Video qısa müddət ərzində bir milyona yaxın baxış qazanıb.

Məlumat üçün bildirək ki, Abir Əl-Sağirin "TikTok"da 22 milyon, "Instagram"da 4,5 milyon izləyicisi var.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

