ABŞ Baydenin Putinə verdiyi “hədiyyə”dən şoka düşdü

ABŞ prezidenti Co Bayden Arizonada uran yataqlarının işlənməsini qadağan edən qərarı imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" yazıb. Nəşr hesab edir ki, Baydenin bu qərarı Rusiya lideri Vladimir Putin üçün hədiyyə sayıla bilər.

Qeyd olunur ki, ABŞ hələ də atom elektrik stansiyaları üçün yanacağın təxminən 12 faizini Rusiya xammalından alır. Hazırda ABŞ nüvə reaktorları üçün istifadə olunan uranın ümumi miqdarını təxminən 95 faizini idxal edir. Vaşinqton üçün Rusiya uranına alternativ tapmaq daha da çətinləşib.

Məqalədə qeyd edilir ki, Ağ Ev rəhbəri yataqların işlənilməsini qadağan edən qanunu imzalasalar da, Amerikanın təbii sərvətlərinin qorunmasına o qədər də ciddi yanaşmırlar.

