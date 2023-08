Bu ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan MR-da tətbiq edilən müasir vergi inzibatçılığı və şəffaflaşma nəticəsində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə yeni qeydiyyatdan keçmiş obyektlərin sayı 3,4 dəfə artaraq 1 619-a çatıb.

Metbuat.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən aktiv nəzarət kassa aparatı olan vergi ödəyicilərinin sayı 7,8 %, vergi daxilolmaları isə 3,4 dəfə və ya 2,2 milyon manat artıb.

