APL-də II turun təyinatları açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasında II turun təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFFA Hakimlər Komitəsi avqustun 12-14-də keçiriləcək matçları idarə edəcək referilərin adlarını açıqlayıb.

Premyer Liqa

II tur

12 avqust (şənbə)

18:30. “Araz-Naxçıvan” – “Qəbələ”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Akif Əmirəli, Vüsal Məmmədov, Əli Əliyev.

VAR: Kamranbəy Rəhimov.

AVAR: Cavid Cəlilov.

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

“Dalğa Arena”

21:00. “Zirə” – “Kəpəz”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Asiman Əzizli, Vüqar Həsənli.

VAR: Əliyar Ağayev.

AVAR: Zeynal Zeynalov.

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

13 avqust (bazar)

18:30. “Qarabağ” – “Turan Tovuz”

Hakimlər: Rauf Allahverdiyev, Rahil Ramazanov, Teymur Teymurov, İslam Məmmədov.

Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

“Azersun Arena”

21:00. “Sumqayıt” – “Sabah”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Cəmil Quliyev, Eyyub İbrahimov, Rövşən Rəcəbov.

Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

“Kapital Bank Arena”

14 avqust (bazar ertəsi)

20:00. “Neftçi” – “Səbail”

Hakimlər: Rauf Cabarov, Cavanşir Yusifov, Zöhrab Abbasov, Səbuhi Bayramov.

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

“Neftçi Arena”

