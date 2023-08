İsveçin Livandakı səfirliyinə naməlum şəxslər tərəfindən hücum cəhdi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Expressen” nəşri yazıb.

Qeyd olunub ki, İsveçin Beyrutdakı səfirliyinin binasının qapısına yandırıcı qumbara atılıb, lakin partlamayıb.

