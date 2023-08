Ukrayna XİN rəhbəri Rusiya ilə danışıqların şərtini açıqlayıb

Ukrayna Rusiya ilə danışıqlara vasitəçinin köməyilə başlamağa hazırdır, lakin əvvəlcə rus qoşunları ölkə ərazisindən çıxarılmalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba İtaliyanın “Corriere della Sera” nəşrinə müsahibəsində deyib.

“Rusların Ukraynadan getməyə hazır olması şərti ilə üçüncü tərəfin vasitəçiliyi ilə danışıqlar mümkündür. Buna müharibə və diplomatiyanın tandemi ilə nail olmaq olar. Müharibə məsələsi ilə ordu generallarımız məşğuldur, onların vəzifəsi rusları geri çəkilməyə məcbur etmək və döyüşməkdənsə danışmağın daha yaxşı yol olduğunu ruslara başa salmaqdır. Mümkün olduğu zaman mən diplomatiya və dialoq tərəfi ilə məşğul olacağam”, - deyə XİN rəhbəri bildirib.

