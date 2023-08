Malatya belə silkələndi - Güclü zəlzələnin görüntüləri / VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Türkiyədə ard-arda güclü zəlzələlər qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, axşam saatlarında Malatyanın Yeşilyurt rayonunda 5,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib. AFAD-dan verilən məlumata görə, zəlzələ yerin 7 km dərinliyində olub. Malatya ilə yanaşı təbii fəlakət Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Qaziantepdə də hiss edilib. 20-dən çox insan yüngül xəsarətlər alıb, bir tərk edilmiş bina dağılıb.

Bundan başqa, səhər saatlarında da Bingöldə 4,3 böyüklüyündə zəlzələ qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, təkcə dünən Türkiyənin müxtəlif bölgələrində 3 baldan çox 7 zəlzələ olub.

Malatydada 5,3 maqnitudalı zəlzələ anı:

