2023-24 mövsümü üzrə İngiltərə Premyer Liqasının oyundan İdman TV-də yayımlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İdman Azərbaycan” kanalının baş direktoru Rövşən Binnətli sosial şəbəkə hesabında açıqlama verib.

"İngiltərə Premyer Liqası İdman TV-də! Milli çempionatların tacı sayılan əsrarəngiz mübarizədən, təbii ki, azarkeşi olduğunuz komandanın oyunundan zövq almaq arzusu ilə", R.Binnətli deyib.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm İPL oyunları İTV-də yayımlanırdı.

